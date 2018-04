Des députés islamo-gauchistes

La candidature à l’investiture d’Hawa Ève Torres pour Québec solidaire dans Mont-Royal–Outremont me permet de réaliser ma promesse d’hier : moratoire sur les policières voilées, je préfère pister les islamistes.

Avant d’aller plus loin, « islamiste » n’est pas synonyme de musulman ou de terroriste, OK ?

Si des militants comme Hawa Ève Torres et Haroun Bouazzi d’AMAL-Québec­­­ veulent siéger à l’Assemblée nationale, ce n’est pas pour réduire l’attente à l’urgence ou pour réparer les routes. Leur mission : au nom du vivre-ensemble, créer acceptabilité et protection pour l’islam et ses exigences.