Des vies sauvées

QUÉBEC | La boxe sera toujours un sport controversé. J’en suis parfaitement conscient. Les combats de boxe provoquent parfois des commotions ou d’autres blessures qui peuvent avoir des conséquences des années plus tard.

Parfois, on a droit à des drames comme la mort de David Whittom. Ces drames ont mené à des commissions d’enquête qui ont permis de mieux encadrer la boxe et ses athlètes.

Mais si la boxe a sa part de risques et de drames, elle a aussi sa large part de belles histoires et de vies sauvées. Juste à la belle conférence de presse hier au Centre Vidéotron, ces histoires étaient là devant nous.

Qu’on prenne Mathieu Germain par exemple. C’est un gars magnifique, père de deux enfants, Alice et Lya, qui a trouvé sa voie dans la boxe. Mais comme il le raconte lui-même, il était un gamin turbulent et bagarreur qui aurait pu se retrouver dans la rue... et dans de fort mauvais draps. C’est la boxe qui l’a sauvé, dit-il.

Qu’on pense aussi à Simon Kean, devenu un athlète fort populaire au Québec et qui est de la finale du gala présenté demain soir au Centre Vidéotron. Ce grand gaillard a connu des moments où tout aurait pu basculer dans sa vie. C’est la boxe qui lui a permis de s’accrocher à de belles valeurs.

UN SPORT MODESTE

Et vous avez déjà compris que Steven Butler lutte encore contre des tentations et des habitudes qui auraient pu le perdre. Pensez-vous que le jeune Butler aurait pu fréquenter une patinoire avec l’achat d’un équipement de hockey et des parents pour le conduire à l’aréna le matin ? Mais quelqu’un l’a accueilli dans son gym de boxe et son impétuosité et son agressivité sont mieux contrôlées. Il a toutes les chances d’être un bon citoyen pour la société.

C’est vrai en 2018 et c’était encore plus vrai dans l’histoire de la boxe. Quel était l’avenir de Muhammad Ali à Louisville, Kentucky ? Et de Joe Frazier, et de tous ces boxeurs sortis des ghettos de Philadelphie, de Miami, de New York ou de Chicago ?

Même chez nous, si la boxe n’a pu sauver les frères Hilton, elle les a peut-être empêchés de faire bien pire.

De plus, la boxe a permis à de nombreux jeunes hommes de s’assumer et de prendre la décision de pratiquer leur sport en sachant quels risques ils couraient. Pensez-vous que Jean Pascal et Lucian Bute ne sont pas conscients de leurs décisions ?