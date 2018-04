Voici 5 accessoires de cuisine pour étancher la soif!

Le printemps annonce le retour des fêtes extérieures, qui feront place à de nouvelles recettes de punchs et de boissons rafraîchissantes. Soyez prêts à étancher la soif de vos invités en vous procurant l’un de ces distributeurs.

Le chic ananas

Photo courtoisie Zone

Magnifique cruche en verre (39 X 23 cm), couronnée d’un couvercle de couleur or et d’un robinet facilitant le service. Prenant la forme d’un ananas, elle ajoutera une touche à la fois exotique et sophistiquée à vos réceptions. Pourquoi ne pas la remplir (capacité de 10 litres) d’une boisson qui vous rappellera votre dernier voyage sous le soleil ? Verres en forme d’ananas aussi disponibles.