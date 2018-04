Guerre commerciale: la Chine prête à payer le prix «quel qu’il soit»

La Chine s’est déclarée vendredi prête à «aller jusqu’au bout» et «quel qu’en soit le prix» dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis, après de nouvelles menaces du président américain Donald Trump.

«Si les Etats-Unis ignorent l’opposition de la Chine et de la communauté internationale et persistent dans leurs mesures unilatérales et protectionnistes, la Chine est prête à aller jusqu’au bout, quel qu’en soit le prix», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. M. Trump a menacé jeudi d’imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises, en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin.