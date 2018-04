La Bolduc, trop sage

Regardez la télé québécoise : c’est bourré d’inventions, de trouvailles de réalisation, d’angles de caméra originaux. Regardez des cinéastes comme Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Xavier Dolan ou la toute jeune Sophie Dupuis (Chien de garde). Et après, regardez La Bolduc : c’est réalisé comme si depuis 20 ans on n’avait pas évolué dans notre façon de raconter des histoires. La réalisation de François Bouvier est terriblement sage. Le scénario de Frédéric Ouellet manque d’audace. On est en 2018, on ne raconte plus la vie des gens riches et célèbres comme une banale Minute du patrimoine ! Quand la moindre série télé nous épate avec ses prouesses de réalisation, quand les salles de cinéma sont remplies de jeunes réalisateurs qui réinventent l’écriture dramatique, le public est devenu très exigeant. Les attentes sont élevées. La Bolduc, désolée de le dire, mais c’est vraiment le cinéma de grand-papa. Imaginez : quand on veut nous montrer que la Bolduc est déçue de sa vie de couple, on la montre poussant de gros soupirs devant sa robe de mariée. Misère, on a vu ça 25 000 fois dans les films, trouvez autre chose !