L’an dernier, le Canada a attiré 50 000 demandeurs d’asile, soit deux fois plus qu’en 2016. La moitié d’entre eux ont posé leurs valises au Québec, une hausse de 400 % en un an.

En réalité, la prochaine crise migratoire a déjà débuté. Et bien que la communauté internationale refuse de l’admettre, c’est le Venezuela qui est en cause. Les politiques socialistes amorcées par Chavez en 1999 et renforcées par Manduro en 2013 ont provoqué un désastre socioéconomique d’une rare envergure. Le pays qui fut jadis le plus riche d’Amérique latine enregistre maintenant un taux de pauvreté de 82 %, un taux d’inflation de 2600 %, et des pénuries permanentes de nourriture et de médicaments.