Le vent de fraîcheur du Dr Mobilo Aquafest

MONTRÉAL – Les organisateurs d’un festival d’humour indépendant démontrent qu’il est possible de faire quelque chose en dehors du cadre traditionnel avec leur événement qui détonne.

La troisième édition du Dr Mobilo Aquafest, qui commence vendredi et se déroule jusqu’au 14 avril aux théâtres Outremont, Fairmount et Rialto, compte près d’une vingtaine de spectacles, dont deux galas auxquels participeront entres autres Mike Ward et Les Denis Drolet.

«On est un peu le "freak show"», a dit en riant Mathieu Séguin, alias Paul Sèxe du duo Sèxe Illégal, pour décrire le festival qu’il a cofondé en 2016 avec son partenaire Philippe Cigna ainsi qu'avec les humoristes Virginie Fortin, Adib Alkhalidey et Guillaume Wagner, qui participent tous à l’édition de cette année.

Que ce soit avec sa programmation éclectique, sa formule qui laisse une étonnante liberté de création aux artistes ou les principes d’économie sociale qui guident la coopérative organisant le tout, le festival est en effet une étrange bête dans la ménagerie comique de la métropole.

«On considère notre mission un peu en marge, a expliqué M. Cigna. Notre but, ce n’est pas de faire un mois de festival avec 250 spectacles partout au Québec.»

«Je trouve juste cela sain qu’il y a une multiplication des possibilités au lieu que ça soit comme s’il fallait à tout prix faire un festival Juste pour rire pour être considéré comme des humoristes qui fonctionnent», a expliqué quant à elle Mme Fortin.

«Le cauchemar des producteurs»

Selon les organisateurs, le modèle dominant dans l’industrie n’est souvent pas au service de l’artiste, mais plutôt de tous les intermédiaires qui l’entourent.

Les deux membres de Sèxe Illégal, qui présentent leur nouveau spectacle le 12 avril au festival, se souviennent très bien comment ils se sont retrouvés avec moins de 5 % des recettes faites à la suite d’une série de spectacles donnés devant des salles combles à la Place des Arts.

«Personne n’accepterait ça dans un autre modèle où tu fais tout le travail et que tu finis avec un si petit pourcentage des profits», s’est insurgé M. Cigna.

Selon lui, cette façon de fonctionner contribue à la centralisation du pouvoir, ce qui peut entraîner de gros problèmes, comme on a pu le constater avec la saga de Juste pour rire et son fondateur déchu.

«Le pouvoir, c’est ça aussi. Un moment donné, on en donne beaucoup à des gens et ensuite on se demande pourquoi ils l’utilisent tout croche», a résumé l’humoriste.

«Notre idée ce n’est pas d’enlever de l’argent des poches des artistes, c’est justement de leur donner, a-t-il expliqué à propos de la façon dont la coopérative à but non lucratif fonctionne. Je pense sincèrement qu’on est le cauchemar des producteurs.»

Évoluer tranquillement

Cette année, le festival compte pour la première fois sur des prestations musicales de Safia Nolin et Klô Pelgag qui se produiront durant le gala d’ouverture de vendredi soir, en plus des groupes Les Deuxluxes et Les Hôtesses d’Hilaire qui joueront durant celui de fermeture, le 14 avril.

Le trio d’organisateurs espère qu’exposer les artisans de l’humour à d’autres formes d’art aidera à faire évoluer l’humour sur le plan artistique.

«Oui, rire c’est une chose, mais c’est correct aussi d’être chamboulé, d’être chaviré et de vivre différentes choses, et je pense que la musique peut amener ça», a indiqué M. Cigna.

L’avantage d’avoir carte blanche

Le festival d’humour Dr Mobilo Aquafest, qui commence vendredi et se termine le 14 avril, donne carte blanche aux artistes de sa programmation.

Selon l’une des cofondatrices, cette façon de fonctionner peut grandement bénéficier aux artistes et au public venus les voir.

«Quand tu fais un gros gala [...] il y a forcément des gens à qui tu soumets ton numéro, a expliqué l’humoriste et comédienne Virginie Fortin à propos du modèle plus traditionnel des galas d’humour qui, selon elle, fonctionne bien, mais qui peut aussi «homogénéiser» l’offre. Ton numéro, au final, doit entrer dans sept minutes et des fois tu as envie de dire des choses qui prennent plus que sept minutes».

Faire confiance aux artistes

«C’est pour ça que sur nos galas il n’y a pas de limite ni de temps, on ne demande pas de juger le contenu avant non plus, a résumé Mme Fortin, qui montera sur scène le 14 avril lors du spectacle de fermeture. On fait confiance aux artistes.»

Cette décision d’opter pour quelque chose de différent peut se voir dans le choix d’artistes un peu «champ gauche» comme Coco Béliveau ou Jo Cormier, et les spectacles uniques comme celui de Charles Beauchesne sur la peste noire et la soirée du Front Commun Comique animé par Fred Dubé.

«Au final, c’est juste des nouvelles propositions et de donner le droit à l’erreur parce que des fois, l’erreur ça te fait découvrir quelque chose de bien plus amusant que si tu n’avais pas pris le risque d’essayer», a dit Mme Fortin.