Québec refuse d’entendre le fabricant de FCKDUP

Le gouvernement Couillard refuse d’entendre en commission parlementaire le fabricant de la boisson controversée FCKDUP, qui sera interdite dans les dépanneurs et les épiceries.

Une décision vivement dénoncée par l’entreprise. «Nous sommes déçus que le gouvernement ait élaboré sa politique à la hâte sur un coin de table sans consulter tous les acteurs de l’industrie, et en particulier le groupe Geloso, directement visé par la législation», s’indigne le grand patron Aldo Geloso, dans une déclaration écrite envoyée à notre Bureau parlementaire.

La compagnie québécoise estime que le gouvernement n’aborde pas de front le problème de consommation d’alcool chez les mineurs. Selon le coprésident et directeur de l’entreprise, cet enjeu de taille mérite une solution globale incluant l’accessibilité des produits alcoolisés chez les détaillants.

«Rappelons que les amendements proposés par le gouvernement permettront la vente de bières, cidres et apéritifs de plus de 7 % dans les dépanneurs. On ne fait que déplacer le problème», plaide-t-il.