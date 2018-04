Une formation qui plaît aux joueurs

FOXBORO | C’est fou ce que la bonne application d’un système peut faire comme différence et on le constate depuis deux matchs avec la formation à cinq défenseurs préconisée par Rémi Garde.

Depuis que l’entraîneur-chef de l’Impact a décidé d’opter pour un schéma en 5-3-2, l’équipe n’a accordé aucun but en plus de 180 minutes et a remporté deux victoires.

En guise de comparaison, l’utilisation d’un tel schéma la saison dernière a souvent eu des airs de fiasco.

Mais on sent que Garde a surtout choisi un système en fonction des joueurs qu’il a sous la main plutôt que d’imposer à ceux-ci une formation qui leur convenait plus ou moins.

Nacho est heureux

La réaction d’Ignacio Piatti en dit beaucoup sur son opinion. Nacho a un but et trois passes en quatre rencontres et ce n’est pas pour rien. Il est à l’aise d’être jumelé à Jeisson Vargas en attaque.

« J’aime jouer en avant ou à gauche, mais offensivement, pas défensivement. Je me sens bien à l’attaque et Jeisson aussi.

« Rémi a fait beaucoup de changements dans le système. Je lui ai dit — et il a compris — que j’aime jouer plus en avant. »

Selon l’Argentin, la configuration actuelle offre une meilleure couverture défensive en plus de maximiser l’utilisation des arrières latéraux.

« C’est bon de jouer en 5-3-2 parce qu’il y a beaucoup de joueurs défensivement, et après, pour l’attaque, on a deux joueurs rapides sur les flancs avec Danny [Lovitz] et Chris [Duvall]. On a trouvé un bon système et on espère de continuer comme ça. »

Vargas s’adapte

Parlant de Vargas, il est en train de prendre tranquillement son envol depuis qu’il a été muté à l’attaque, ayant inscrit deux buts à ses deux dernières sorties.

« Ce n’est pas facile pour lui d’arriver ici à vingt ans en ne parlant ni français ni anglais, note Piatti. Victor [Cabrera] et moi sommes là pour lui.

« Il a marqué deux buts en trois matchs, c’est très important pour la confiance et la mentalité, et je suis très content pour lui. »

Vargas s’est aussi démarqué avec un coup franc très menaçant contre Seattle.

« Quand on m’a dit qu’il pouvait venir renforcer l’Impact, j’ai regardé beaucoup de vidéos. J’avais vu qu’il frappait beaucoup de coups francs et de corners.

« Il avait plus de succès sur les corners, et j’avais remarqué une capacité. Alors on a commencé à travailler à l’entraînement. Il a une aptitude et les coups francs, ça se travaille. »