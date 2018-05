GAGNON, Jacques



À Pointe-aux-Trembles, le 11 mars 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Gagnon.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Charette, ses fils Pierre, Claude et François, leur conjointe, ainsi que sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame-de-la-Merci le samedi 2 juin 2018 à 11h, suivi du service funéraire à midi.