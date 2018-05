Quoi faire avec une grosse entrée d’argent

En collaboration avec

Que ce soit un remboursement d’impôt ou une prime de rendement au travail, l’entrée soudaine d’une ronde somme peut donner le goût de se payer une gâterie ou de s’offrir un voyage. Mais c’est également l’occasion parfaite pour s’occuper de sa santé financière et de s’initier à l’épargne.

Si vous résistez à la tentation de tout dépenser tout de suite, voici quelques façons d’utiliser ce montant qui rapporteront à moyen et long terme.

Rembourser ses dettes

Ça paraît évident, mais avant d’épargner, il est préférable de se départir de ses dettes, surtout celles qui portent un haut taux d’intérêt comme les cartes de crédit. Viennent ensuite les prêts personnels et les prêts étudiants.

S’initier à l’épargne

Avant de vous lancer dans les investissements et placements à haut risque, vous devez vous bâtir un coussin de sécurité. Idéalement, ce coussin devrait permettre de répondre à vos obligations pendant 3 mois dans l’éventualité d’une perte d’emploi.

Selon Alexandre Demets, conseiller en sécurité financière partenaire de la Financière Sun Life*, l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est à considérer : «C’est un des meilleurs outils d’épargne à court, moyen et long terme à cause des avantages fiscaux».

Ce compte épargne permet de réaliser des gains sur des placements qui ne seront pas imposés. Cette année, la cotisation maximale à un CELI est de 5 500 $.

Accumuler une mise de fonds pour devenir propriétaire

Le Régime d’accession à la propriété (RAP) est un programme du gouvernement fédéral permettant d’emprunter jusqu’à 25 000 $ d’un REER sans être imposé, à condition de rembourser la somme durant les années suivant l’achat de la propriété. Investir dans un REER pourrait donc être une option intéressante afin d’accumuler une première mise de fonds.

Alexandre Demets met toutefois en garde que devenir propriétaire implique des coûts importants. «Souvent, les gens mettent le plus grand montant possible dans la transaction hypothécaire et oublient de considérer les frais de notaire, la Taxe de bienvenue, les rénovations, l’ameublement, etc.».

Le conseiller partenaire de la Financière Sun Life recommande aux futurs propriétaires d’avoir au moins 5 000 $ à 10 000 $ de côté avant la transaction. Pour ce faire, il propose de placer dans un CELI le remboursement d’impôt que procurent les cotisations à un REER.

Evelyn Paris / Unsplash

Planifier l’éducation des enfants

Pour les jeunes parents, il serait opportun de mettre de l’argent dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Celui-ci permet de faire fructifier les sommes versées plus rapidement que dans un compte non enregistré puisque le rendement des placements n’est pas imposable tant que ceux-ci demeurent dans le REEE.

De plus, ce type d’épargne est admissible à des subventions gouvernementales. Le fédéral s’engage à verser l’équivalant de 20 % du montant annuel déboursé dans le placement, tandis que le provincial prévoit 10 %.

Nathaniel Tetteh / Unsplash

Bien s’organiser

Selon Alexandre, l’important est d’être bien organisé et d’en parler à un conseiller en sécurité financière afin de choisir le meilleur plan en fonction de vos objectifs. à

«Ce qui fait la différence, ce n’est pas le niveau d’études ou le salaire, mais bien la manière dont on va gérer son argent. Si on s’initie à l’épargne avec son remboursement d’impôt ou toute autre entrée d’argent imprévue et que l’on met 10 % de sa paie de côté, c’est un bon départ».