13 endroits colorés pour découvrir Chicago

Chicago est une ville américaine reconnue pour son architecture impressionnante, ses équipes sportives légendaires et sa fameuse pizza deep dish.

Comme c’est l’été et qu’on a tous besoin de soleil, on vous propose treize endroits colorés qui vous permettront de découvrir la ville sous toutes ses coutures.

Érigée en 1973, la Tour Willis est le deuxième gratte-ciel le plus haut des États-Unis. Grimpez au sommet de cet édifice de 110 étages (!) pour admirer la vue. Le point d’observation de la tour est célèbre pour ses planchers de verre qui nous donnent l’impression de flotter au-dessus de la ville!

233 S. Wacker Drive

Une promenade sur la Magnificient Mile est une activité incontournable quand on visite Chicago. Cette promenade s’étale sur une grande artère du centre-ville et passe à travers plusieurs quartiers historiques. Pour se donner de l’énergie avant notre balade, on s’arrête chez Graze, un sympathique bar à smoothies situé à deux pas du Magnificient Mile. Santé!

648 N Clark Street

Une visite à Chicago ne serait pas complète sans un arrêt au très populaire Wrigley Field! Ce stade de baseball où jouent les Chicago Cubs, équipe rivale des Chicago White Sox, a une ambiance du tonnerre les jours de match. Prenez une bière froide et un hot-dog extra chou pour pouvoir crier fort pendant les home run!

1060 W. Addison Street

Depuis 1926, cet établissement sert des cornets multicolores géants qui comprennent cinq saveurs différentes : chocolat, fraise, Palmer House, pistache et orange. Profitez de la chaleur et gâtez-vous avec ce dessert typique de Chicago!

9233 S Western Avenue

North Avenue Beach

La ville se donne des airs de Miami avec cette plage dorée! Prenez un bain de soleil, faites une petite baignade et reposez-vous sur le sable. Et surtout, n’oubliez pas la crème solaire...

1600 N Lake Shore Drive

Au Flamingo Rum Club, on se sent comme à La Havane. Dégustez des rhums de leur immense sélection (l’une des plus larges au pays!), des bouchées d’inspiration cubaine, d’excellents cocktails tropicaux... et dansez toute la nuit sur du jazz afro-cubain!

601 N Wells Street

La mosaïque des Quatre Saisons de Chagall

Il y a beaucoup d’art public à Chicago – et étonnamment, l’une des meilleures œuvres se trouve dans The Loop, le quartier d’affaires de la ville. C’est l’artiste français Marc Chagall qui a créé Four Seasons, une énorme mosaïque qui représente les différentes étapes de la vie d’un être humain. Cette œuvre extérieure est gratuite et vous offre une belle pause pendant votre visite du coin.

10 S Dearborn Street

Les beignes les plus populaires de toute la ville se trouvent chez Stan’s Donuts, une véritable institution qui attire chaque jour des hordes de touristes et locals en quête de délices sucrés. Les beignes sont préparés et cuits devant vos yeux. Fraîcheur assurée!

2628 Homestead Road

Millenium Park + The Bean

Millenium Park n’existe que depuis 2004, mais il est devenu une destination touristique extrêmement prisée par les visiteurs. On s’y arrête pour profiter de la verdure et du grand air, mais aussi pour admirer The Bean, une immense sculpture en acier inoxydable. Ce matériau en fait une œuvre qui fait effet de miroir géant : la ville s’y reflète... et vous aussi! Ne manquez pas cette occasion unique de prendre un selfie.

Sur les rives du lac Michigan se trouve le Navy Pier, une jetée de plus d’un kilomètre de long. On y va pour visiter des musées, faire un tour de grande roue, manger dans les restaurants ou simplement profiter de la vue. Amenez votre pique-nique et vos lunettes soleil!

Vous aimez les arcades? Ce bar possède toute une collection de jeux: des vieux, des neufs et des pièces rares. Le plus, c’est qu’ils sont tous gratuits! Il ne vous reste plus qu’à payer la bière.

213 W Institute Place

Impossible de passer à côté de South Loop, le quartier d’Al Capone et de la criminalité entourant l’époque de la prohibition. Pour une pause bonne humeur entre deux histoires de gangsters, visitez le Wabash Art Corridor, une série de murales et d’art urbain extérieur qui a vu le jour en 2017. Plus de vingt artistes ont contribué à créer cet incroyable musée en plein air!

Cette adorable petite boutique est remplie d'objets déco de toutes les couleurs: coussins, affiches, assiettes, chandelles... Les propriétaires de Neighborly ne tiennent que des items locaux fabriqués à partir de matériaux écoresponsables. Gageons que vous ne pourrez pas entrer dans le magasin sans repartir avec un petit quelque chose pour votre appartement!

2003 W Montrose Avenue

