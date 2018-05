DUPUIS, Carole



À Terrebonne, le 28 avril 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme Carole Dupuis.Elle laisse dans le deuil son époux M. Marco Crevier, ses enfants Francis (Cynthia), Simon (Vanessa), son frère Michel (Josée), sa soeur Sylvie (Richard), sa mère Mme Cécile Gougeon (feu M. Gaston Dupuis), beaux-frères, belles-soeurs, ses très bonnes amies Lise et Lorraine, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai 2018 de 18h à 22h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 11h en l'église St-Louis-de-France, 825 rue Saint-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7. Ouverture du salon samedi dès 9h.Remerciements très spéciaux à ses préposées Sonia et Martine pour les bons soins prodigués à mon épouse à la maison.