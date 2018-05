La gestion de l'offre au cœur de votre panier

En collaboration avec

Encadrée et appuyée par le système de la gestion de l'offre, l'agriculture d'ici se met au service de tous les Québécois en offrant des produits sains au meilleur prix possible.

En vitalisant notre économie, en contribuant au développement de nos régions et en offrant une variété de produits locaux de qualité, la gestion de l'offre est un outil de production agricole à découvrir.

Un effet positif au quotidien

La gestion de l’offre veille à la saine production d’œufs, de volailles et de produits laitiers au Québec. Elle contribue à la santé des enfants et de tous les membres de la famille en nous permettant de consommer des produits frais et de qualité.

En plus d'éviter les fluctuations de prix du panier d'épicerie, la gestion de l'offre nous fait bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Nous profitons donc des meilleurs produits possible, au juste prix.

La gestion de l'offre soutient également le secteur agricole qui souhaite demeurer à échelle humaine tout en poursuivant son innovation. Que l'on pense par exemple à la traçabilité de pointe de l’élevage de poulet, au poulet biologique ou en liberté, à la production de plus de 500 fromages fins québécois ou encore aux œufs oméga-3 ou biologiques, le milieu agricole ne cesse d'évoluer et de bonifier son offre.

Voici un modèle agricole et agroalimentaire efficient, à notre image et qui nous sert bien: la gestion de l’offre.

Cliquez pour agrandir

Œufs de consommation

Pour une douzaine d'œufs classiques blancs de calibre gros, nous payons en moyenne 2,81 $ dans les épiceries québécoises.

De son côté, le producteur ovocole reçoit environ 1,90 $ pour la production d'une douzaine de ces œufs. En somme, cette production d'œufs de consommation génère 160 M$ en recettes à la ferme, soit l'équivalent de 2 % des recettes agricoles du Québec.

En plus de contribuer au PIB québécois à hauteur de 255 M$, le secteur québécois des œufs de consommation crée 3300 emplois directs, indirects et induits.

Volailles

De nombreux facteurs internes et externes au Québec déterminent le prix au détail des produits qui nous sont offerts. Ces facteurs comprennent entre autres les majorations dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de valeur, la volatilité des prix des produits, les stratégies des détaillants, la météo et les politiques gouvernementales telles que la gestion de l'offre.

La production de volailles au Québec génère 27 000 emplois directs, indirects et induits. Au total, cette production crée 1,3 G$ en valeur de revenu du travail généré.

En somme, la production avicole rapporte 2,13 G$ au PIB québécois et 726 M$ en recettes de la ferme, soit 8,8 % des recettes agricoles du Québec.

Produits laitiers

Pour un litre de lait, nous payons en moyenne 1,55 $ dans les épiceries du Québec. Grâce à l'approche réglementaire de la gestion de l'offre, nous ne payons qu'une seule fois ce montant au détail, car les producteurs laitiers ne dépendent pas de subventions gouvernementales.

Nous payons considérablement moins que les Américains pour des produits comme le beurre, les fromages cheddar et mozzarella préemballés et le yogourt. En outre, les Européens (PAC) et les Américains (Farm Bill) paient deux fois ces produits: d'abord en épicerie, puis une seconde fois à travers les subventions gouvernementales dont bénéficient leurs producteurs.

L'industrie laitière du Québec est à l'origine de 83 000 emplois directs, indirects et induits. Elle génère 6,5 G$ en contribution au PIB québécois ainsi que 2,5 G$ en recettes à la ferme, soit l'équivalent de 28 % des recettes agricoles du Québec.

En somme, l’agriculture est une activité économique importante au Québec. La gestion de l'offre, qui lui permet d'innover et de se développer, est un système qui nous sert tous. Découvrez-en davantage sur la gestion de l'offre et notre agriculture.