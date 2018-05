CUIERRIER, Madeleine

(née Laroche)



À Montréal, le 27 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée notre chère Madeleine, fille de feu M. Eugène Laroche et de feu Mme Marguerite Lamarche.Elle laisse dans le deuil son mari Rodrigue (Roger) Cuierrier, ses enfants Sylvain, François (Joanne) et Marc-André (Patrick), ses petits-enfants Gabriel, Marc-Antoine, Alexe et Arielle ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants Noah et Stella ainsi que ses nombreux neveux et nièces de la grande famille Laroche et Cuierrier.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mai à 19h ainsi que le samedi 26 mai dès 11h suivi d'une célébration à 14h au complexe: