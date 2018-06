ST-AMOUR, Francine



À Montréal, le vendredi 20 avril 2018 est décédée, à l'âge de 64 ans, Francine St- Amour.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucette (Daniel) et Suzelle (Serge), ses frères Jean (Diane), Laurent et Martin (Line), ses neveux ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 juin 2018 en l'église d'Entrelacs située au 2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs (Québec) J0T 2E0, à 10h pour recevoir les condoléances et une messe en sa mémoire aura lieu à 11h, suivra l'inhumation au terrain familial situé près de l'église.