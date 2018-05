DUSSAULT-VÉRONNEAU

Denise



À Boucherville, le 28 avril 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée sereinement et entourée des siens, madame Denise Dussault, veuve de Gaston Véronneau. Précédée dans la mort par ses parents Marie-Jeanne Morrissette et Alcide Dussault et par sa soeur Jacqueline, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Michèle Beaudin), Mireille (John Gannon), Richard (Jocelyne Malouin), Isabelle (Christian Lacrampe) et Benoit, ses soeurs et frères Jean-Paul, Réjeanne, Gisèle, Denis et Louise, ses huit petits-enfants et leurs enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 11 mai à compter de 19h et le samedi 12 mai à partir de 9h. Une cérémonie religieuse aura lieu à midi à la chapelle du complexe.L'inhumation du cercueil aura lieu le lundi 14 mai à 11h au cimetière Saint-Antoine, 655 ch. de Chambly, Longueuil.Au lieu de fleurs, un donà la Maison Source Bleue ou à un organisme de bienfaisance de votre choix serait apprécié.