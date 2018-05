PARENT, Pauline

Au Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger, de L'Ile Bizard, le 5 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Pauline Parent. Anciennement de Cowansville, elle était l'épouse de feu Lorenzo Valcourt.Madame Parent laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Alain), Guy (France), Linda (Soheil) et Lucie (Sylvain), ses petits-enfants Alexandre, Simon-Pierre, Anne-Marie (François), Maude (Mathieu), Clémence et Jules, ses arrière-petits-enfants Alice, Benjamin et Laurie ainsi que les membres des familles Parent et Valcourt.La famille vous accueillera à la:le samedi 12 mai, de 13h à 16h. Une célébration-hommage suivra.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Denis-Benjamin-Viger. Des prospectus seront disponibles sur place.La famille remercie le personnel de l'Hôpital Général du Lakeshore et du CHSLD Herron de Dorval pour son dévouement.Sincères remerciements également au personnel de la Résidence Saint-Raphaël de l'Ile Bizard pour son accueil et ses soins diligents.Un merci tout particulier à toute l'équipe médicale et aux professionnels du Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger, spécialement à l'endroit de tous les membres de l'équipe soignante du 4e étage pour leur présence attentive, leur générosité et leur exceptionnelle bienvaillance.