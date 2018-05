LaF, Lou-Adriane Cassidy et CRABE aux Francouvertes: les musiciens de demain

La 22e édition des Francouvertes prendra fin dans quelques jours, après plusieurs semaines de compétition. Concours ayant déjà couronné Les sœurs Boulay, Philippe Brach, Bernard Adamus et Damien Robitaille, les Francouvertes présentent les musiciens qui se démarqueront au cours des prochaines années. Qui sont les finalistes de l’édition 2018 ? Le Journal a posé quelques questions à Lou-Adriane Cassidy, CRABE et LaF.

Lou-Adriane Cassidy

Photo courtoisie

Ton projet musical a commencé de quelle façon ?

« Ç’a commencé avec ma rencontre avec Simon Pedneault, qui est guitariste sur le projet et réalisateur de l’album. Il m’a écrit après m’avoir vue chanter à La Voix, et ç’a vraiment rapidement cliqué musicalement et personnellement. On a tranquillement commencé à monter les chansons ensemble, et de fil en aiguille, le projet s’est construit. »

Quels groupes ou artistes musicaux ont été les plus influents pour toi ?

« J’ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup du Vigneault, du Brel ou du Barbara. Je suis absolument fascinée par Serge Gainsbourg, que j’admire énormément. J’ai aussi beaucoup écouté de la musique québécoise actuelle quand j’étais adolescente, comme du Louis-Jean Cormier, du Philippe Brach ou du Klô Pelgag. En ce moment, mes auteurs-compositeurs québécois préférés sont probablement Keith Kouna et Philémon Cimon. »

Pourquoi était-ce important de participer aux Francouvertes cette année ?

« J’ai participé à beaucoup de concours cette année (Granby, Petite-Vallée, les Apéros FEQ), et je trouvais que c’était une belle façon de terminer tout ça. Je vois les Francouvertes comme un beau dernier concours auquel participer, parce qu’on peut vraiment présenter un projet abouti. »

Jusqu’à quel point es-tu confiante de l’emporter­­­ à la finale du 7 mai ?

« J’en ai aucune idée, et de toute façon, je n’ai pas beaucoup de contrôle sur ce qui va se passer. On verra, rendus là ! »

CRABE

Photo courtoisie

Votre projet musical existe depuis quand ?

« Il existe depuis 2007, avec deux petits garçons campivallensiens [de Valleyfield] qui mirent les mains à la pâte pour créer le meilleur groupe de musique en général de la rue Joron. »

Quels groupes ou artistes musicaux ont été les plus influents pour vous ?

« UZEB a su nous donner l’énergie de ne jamais cesser de créer pour nous en premier lieu. Aussi, The American Devices et plusieurs groupes de jazz-fusion dans la même veine. »

Pourquoi était-ce important de participer aux Francouvertes cette année ?

« À la base, nous nous sommes un peu inscrits à la blague, pour ensuite subir les conséquences de nos actes. Finalement, nous sommes plus que surpris d’être contents ! »

Jusqu’à quel point êtes-vous confiants de l’emporter à la finale du 7 mai ?

« Notre sentiment d’accomplissement est prédominant sur notre désir de remporter la finale, pour être francs. Déjà être rendus où nous sommes est un baume sur nos plaies vives de musiciens punk de l’underground. »

LaF

Photo courtoisie

Votre projet musical existe depuis quand ? Il a commencé de quelle façon ?

« Le band a été officialisé en 2015. Ç’a commencé vers la fin du secondaire, de façon ludique, et avec le temps, la volonté de former un vrai groupe est née. »

Quels groupes ou artistes musicaux ont été les plus influents pour vous ?

« On est un melting pot de personnes avec des influences musicales divergentes. Dans le cadre de la démarche artistique du groupe, les artistes qui nous inspirent sont : Joke MTP et L’Homme de l’Est (Jah Maaz), KNLO et Fabe (Bkay), Lomepal et Jacques Brel (Mantisse), Soulection (Bnjmn.lloyd), J Dilla et Evil Needle (Oclaz), D’Angelo et Brian Eno (BLVDR). »

Le concours s’est-il déroulé comme vous l’aviez imaginé ?

« Non, on est vraiment surpris des résultats. Agréablement surpris. »

Jusqu’à quel point êtes-vous confiants de l’emporter à la finale du 7 mai ?

« Se rendre jusqu’à la finale est déjà une victoire. On est confiants à 33,3 % de gagner. »

La finale des Francouvertes se tiendra le 7 mai, à 19 h 30, au Club Soda. Pour les détails : francouvertes.com.