Pierre Giguère succéderait à Julie Boulet

Une autre ministre du gouvernement Couillard lance la serviette. Élue depuis 2001, Julie Boulet a annoncé lundi qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. La ministre du Tourisme affirme que l’énergie et la motivation n’y sont plus.

Son voisin de comté, Pierre Giguère, a aussitôt signifié son intérêt à représenter le nouveau comté fusionné de la Mauricie. « La passion est toujours là et si le besoin est, je suis présent, je lève la main », a-t-il confié à notre Bureau parlementaire.

Pierre Giguère s’est dit « abasourdi » d’apprendre que son employé avait fait de telles démarches. « Vous me l’apprenez. Je suis très surpris et très déçu si c’est véridique ! » a-t-il réagi.

Il soutient avoir été clair à savoir qu’il ne retournerait pas dans les rangs caquistes. « La question m’a été posée et la réponse a toujours été la même : c’est un non catégorique ! » a-t-il renchéri.

Selon nos sources, Alain Boisvert s’est entretenu au téléphone à trois reprises entre le 29 mars et le 10 avril avec un employé de l’aile parlementaire de la CAQ. Les échanges portaient même sur un possible rendez-vous entre Pierre Giguère et François Bonnardel, qui n’a finalement jamais eu lieu.