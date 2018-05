Des militants encore traumatisés par le Sommet des Amériques

Des militants arrêtés lors du Sommet des Amériques en avril 2001 sont encore traumatisés par leur détention, mais pas suffisamment pour les empêcher de préparer des actions en prévision du G7 le mois prochain.

Au cours des quatre prochaines semaines, dernière étape avant l’arrivée des chefs d’État à La Malbaie, les groupes de gauche ou anticapitalistes multiplieront les formations.

Lundi soir dans un local de la rue Saint-Jean, une vingtaine de militants ont fait un retour sur le Sommet des Amériques, de même qu’une revue des mobilisations à venir.

Des souvenirs

Photo Annie T. Roussel Nicolas Lefebvre Legault

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

« Moi j’ai été arrêtée et j’ai fait 33 heures à Orsainville. J’ai été enlevée sur la rue. J’ai été traumatisée pendant un an et demi dès que je voyais la police. C’était plus fort que moi. Je participais encore à des manifestations, mais je gelais ou j’avais envie de leur sauter dessus. Des amis me disaient “OK on s’en va” ! », a expliqué une militante aux convictions profondes. « Il y a des gens qui réagissent moins bien avec les situations tendues », a ajouté Nicolas Lefebvre Legault, qui animait l’activité avec Marie-Ève Duchesne, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

460 arrestations

Lors du Sommet en 2001, plus de 460 personnes ont été arrêtées et certaines sont demeurées derrière les barreaux pendant quatre mois. À l’époque, plusieurs milliers de grenades de gaz lacrymogène ont été utilisées pour disperser les manifestants. Les participants présents lundi ont précisé que l’odeur forte de la poudre était encore perceptible dans certains immeubles un an après. Loin de prôner la violence, le groupe souhaite que les casseurs évitent d’embêter les petits commerçants de Saint-Jean-Baptiste, qui sont loin d’être « les Starbucks » de ce monde. La dernière fois, l’infiltration parmi eux pendant quatre mois d’un agent de la Sûreté du Québec n’a rien donné, ont-ils dit en riant.

Climat de peur

Nicolas Lefebvre Legault a d’ailleurs rappelé qu’un rassemblement symbolique pour « enterrer les droits et libertés » avait regroupé 400 personnes dans le Vieux-Québec.

Dans la préparation de leurs actions, les différents groupes répètent toutefois que les médias sont en campagne pour créer un climat de peur et que les forces policières sont toujours à l’origine de la violence.

Par ailleurs, des inscriptions ont toujours lieu actuellement à Montréal pour les manifestants qui ont besoin de transport par autobus en direction de la Québec.

Toujours à Québec, une activité sur le G7 et les femmes aura lieu mardi soir. Le 12 mai, une journée de formation contre le G7 est prévue, de même qu’une assemblée d’organisation du réseau de résistance anti-G7.