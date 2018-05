Donkey Kong Country: Tropical Freeze, un vent rétro chez Nintendo

Le Jeu Donkey Kong Country: Tropical Freeze sorti le 4 mai dernier sur Switch fait déjà l’unanimité!

Des nombreux portages ont vu le jour depuis la sortie de la Switch, et c’est ce printemps qu’on a la chance de découvrir ou de redécouvrir pour certain, le jeu Donkey Kong Country: Tropical Freeze déjà sorti auparavant sur Wii U.

L’ancienne console de Nintendo n’ayant pas eu un franc succès, c’est donc avec plaisir que l’on retourne dans les aventures de Donkey Kong dans ce nouveau portage.

Le jeu en lui-même était déjà super sur Wii U, offrant un graphisme, une jouabilité et une bande son signé David Wise incroyables.

Même si, en soi, rien n’a réellement changé, le portage aura permis de fixer certains bogues que l’on pouvait retrouver sur l’ancienne console Nintendo, ainsi que de rajouter du contenu.

Tous les avantages ont été transposé dans la petite carte de Nintendo!

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau?

C’est un plaisir de lancer le jeu et de se rendre compte que les temps de chargement sont beaucoup, beaucoup moins long.

Vous avez aussi la possibilité de pouvoir jouer en coopération partout et en tout temps, ce qui permet de partager cette aventure endiablée avec la personne de votre choix!

On a aussi l’opportunité de tester un «Funky Mode» pour les joueurs les moins aguerris.

Le Funky Mode!?

Si vous êtes un bon joueur, ce n’est probablement pas par là que vous allez commencer.

Sur sa planche de surf vous incarnez Donkey ou Funky Kong, vêtu de sa plus belle tenue et de ses plus belles lunettes.

Qu’est-ce que cela apporte de plus? Faire face plus facilement à la difficulté grâce à un double saut et un vol plané.

Sympa n’est-ce pas?

Ce mode combine aussi les pouvoirs des trois personnages secondaires du jeu afin de le faire évoluer dans cette jungle pleine de surprises.

Si pour vous le jeu est encore trop compliqué, sachez que vous partez aussi avec un autre atout: un coeur en plus et plus de place dans l’inventaire. Oui oui.

Ainsi, vous allez encaisser plus de coup, vous y résistez mieux, et EN PLUS, vous respirez sous l’eau avec un tuba tout en faisant des torpilles indéfiniment.

Et, attention, si avec tout cela vous n’arrivez tout de même pas à rassembler les lettres KONG (qui débloque des bonus), et bien le jeu enregistre la progression pour pouvoir y revenir plus tard.

Bon en gros, si vous avez plus de 5 ans, ou que vous avez joué au moins une fois à un jeu vidéo, vous n’allez pas prendre ce mode, clairement.

Un jeu pour toutes les générations

Ce jeu, qui offre un graphisme coloré et joyeux, s’adresse tout de même à un public diversifié.

En effet, la possibilité de changer le niveau de difficulté grâce aux différents modes permet aux plus aguerris de s’essayer à une aventure bien plus difficile, riche en scrolling de dernière minute parfois compliqué à anticiper.

De plus, la jouabilité reste sensiblement le même que celui de la Wii U.

Le jeu n’est pas difficile à prendre en main, même s'il demande parfois de la précision lors du saut à travers les lianes ou lors de descentes où vous essayerez d’éviter de justesse des obstacles.

C’est sûrement là tout le plaisir du jeu de plateforme, qui vous poussera à bout à certains moments. On adore.

Un portage réussi

Le jeu est beau, il faut le dire.

Il est fluide et le visuel est magnifique.

C’est certain que l’on retrouve dans ce portage une dimension artistique très riche, qui cet aspect un peu rétro. Merci Nintendo.

Vous pouvez dès à présent retrouvez le jeu en version physique ou téléchargeable pour la Switch!