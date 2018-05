On a ENFIN les détails sur le service en ligne de la Nintendo Switch

Après des semaines et des semaines de rumeurs, de spéculations et d’offrandes aux dieux pour en apprendre un peu plus, Nintendo a finalement révélé son offre en ligne pour la Switch ce lundi.

On vous résume ça ici...

L’offre en ligne sera lancée en septembre 2018 sur le Nintendo eShop

Le service permettra de jouer en ligne à des jeux comme Splatoon 2, ARMS et Mario Kart 8.

On pourra jouer à 20 classiques de la NES dont Dr. Mario, The Legend Of Zelda et Ice Climber. D’autres jeux s’ajouteront par la suite, bien évidemment. Fait intéressant à noter: on pourra affronter des amis sur le sofa, mais aussi en ligne sur certains jeux rétro comme Balloon Fight, par exemple.

On pourra archiver nos données de sauvegarde de jeux dans le nuage

Une application Nintendo Switch Online — disponible sur téléphones intelligents — vous permettra de jaser, d'inviter vos amis à jouer avec vous, etc. Détails ici.

Combien ça coûte? 4,99$ pour 1 mois 9,99$ pour 3 mois 24,99$ pour 12 mois. À noter également que Nintendo offre un abonnement familial à 44,99$ par année permettant à jusqu’à huit comptes Nintendode se partager le même accès Online.