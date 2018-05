Un fraudeur renvoyé au pénitencier

Un fraudeur qui a charmé des aînées pour mieux leur soutirer leurs économies a été renvoyé au pénitencier à cause d’un billet de loto et d’un présumé pot-de-vin.

« Au lieu d’agir avec honnêteté, vous avez délibérément fait le choix de mentir et d’inventer des histoires », déplore la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC] dans son plus récent rapport sur Mario Thouin.

Le Montréalais de 67 ans y est décrit comme « un fraudeur professionnel sans morale ni conscience sociale » qui fraude depuis près de 40 ans.

Ses plus récents crimes remontent à 2009 et 2010, quand il avait séduit et fraudé pour 196 000 $ cinq femmes âgées de 61 à 73 ans.

Petite annonce

Ces dames avaient toutes été contactées après avoir mis une petite annonce dans laquelle elles disaient rechercher un compagnon de vie. Thouin se présentait comme un homme riche, mais réclamait rapidement de l’argent pour se payer des chambres d’hôtel, et même une voiture.

L’une des victimes, complètement manipulée, a été jusqu’à puiser dans ses REER en plus d’avoir utilisé l’argent de l’assurance vie de sa mère.

« Les victimes ont vécu un traumatisme psychologique important », avait rappelé la CLCC.

En 2013, Thouin a été condamné à près de sept ans de pénitencier. Il avait obtenu sa libération d’office en septembre dernier, mais elle a été révoquée dans les derniers jours.

Loto et pot-de-vin

Dans sa décision, la CLCC explique que Thouin a de nombreuses difficultés à respecter les règles.

En octobre dernier, il s’est fait pincer avec un billet de loterie, alors qu’il avait l’interdiction de s’adonner à des jeux de hasard.

Puis, en janvier, le budget qu’il devait remettre à ses intervenants était erroné.

Le mois suivant, il a été pincé cette fois pour avoir possiblement versé un pot-de-vin de 200 $ à un employé de la Société de transport de Montréal afin d’obtenir du transport adapté.

Il a aussi menti sur un déplacement à l’hôpital pour des problèmes de santé, ainsi que sur ses problèmes d’alcool.

Lors d’une inspection, une intervenante a constaté qu’il n’y avait que des bouteilles de vin dans son réfrigérateur.

À son audience devant la CLCC, Thouin a promis de changer, mais c’était trop peu trop tard.

À moins de convaincre les commissaires lors d’une prochaine audience, Thouin purgera donc le reste de sa peine au pénitencier.