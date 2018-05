THERRIEN, Claire née Dion



À Mirabel, le 7 mai 2018 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Dion, épouse de feu M. Maurice Therrien.Elle était la mère de: feu Armand, feu Marie-Claire, feu Richard (Diane), Normand, Lorraine (feu Jules et Pierre), Gisèle (Daniel), Benoit, Marie-France (Pierre) et Marjolaine (Alain). Elle laisse également dans le deuil ses dix-huit petits-enfants et ses dix-neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 9 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu le jeudi 10 mai 2018 à 11h, en l'église St-Augustin, 15093, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Qc, J7N 1X2.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.