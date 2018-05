JACQUES, Denise



À Longueuil, le 7 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Denise Jacques, épouse de Claude Marcotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Laurette (Alain Comtois) et Michelle (Bertrand Gourde), ses petits-enfants Jonathan, Yannick, Pascal, Magalie et Caroline ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, aucun service n'aura lieu.505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com