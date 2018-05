Cole Sprouse et Lili Reinhart confirment ce que plusieurs soupçonnaient

Pour notre plus grand bonheur, Cole Sprouse (Jughead) et Lili Reinhart (Betty), têtes d’affiche de Riverdale, ont enfin officialisé leur couple, après un an de rumeurs, au MET Gala 2018.

S'ils ont foulé plusieurs tapis rouges ensemble pour l’émission, c’était la toute première fois qu’ils arrivaient main dans la main.

AFP

Les deux tourtereaux s'aiment cependant depuis un moment déjà. Lors de leur passage à Paris, en avril dernier, les acteurs avaient eu du mal à garder privée leur relation, des paparazzis les ayant surpris en train de s’embrasser.

De la télé à la réalité, le couple «Bughead» prend enfin forme!

AFP

Il semblerait que d'autres couples aient profité du MET Gala pour officialiser leur union: le chanteur Shawn Mendes et la mannequin Hailey Baldwin ont également foulé leur premier tapis rouge enlacés.

AFP

Sans oublier que c’était aussi la première fois que les nouveaux parents Kylie Jenner et Travis Scott foulaient un tapis rouge ensemble.

Quoi que l'on puisse dire, il y avait de l’amour dans l’air au MET Gala 2018!

