Comment redorer son image professionnelle

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

Vous avez tendance à arriver en retard, à potiner et à ne pas maîtriser vos humeurs au travail ? Voici comment redorer le blason de votre réputation.

« Le plus souvent, c’est le patron qui identifie un problème de comportement ou de rendement, et non l’employé lui-même, remarque Martin Aubry, conseiller en employabilité. Est-ce qu’il le dit à l’employé ? Si ce dernier est encore dans sa période de probation, le patron pourrait simplement choisir de le congédier, sans devoir en fournir la raison. »

Pour redresser la barre au travail, l’employé doit prendre conscience de ses lacunes et avoir la volonté de changer. Il peut dès lors se doter d’un plan d’action en bonne et due forme, composé d’objectifs réalistes et atteignables. « C’est impératif, lance Zineb El Alami, conseillère en emploi. Je conseille l’approche S.M.A.R.T. Ça veut dire qu’on se donne des objectifs qui sont Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et échelonnés dans le Temps. Avec cette méthode, on s’assure de valider chacun de nos objectifs. Ce n’est pas juste du blabla pour le patron ! »

Communique-t-on ces objectifs au patron, justement ? « La rencontre annuelle peut être un bon moment pour en parler », dit la conseillère. Les collègues, pour leur part, n’ont pas nécessairement à être mis dans le coup : « On peut leur en parler, de manière informelle. Mais un professionnel doit être assez grand et mature pour gérer ses objectifs par lui-même », précise-t-elle.

Ce qui importe, ajoute la conseillère, c’est de démontrer le changement par des actions concrètes. « Si on a un problème de retard, on peut prendre des responsabilités qui nous obligent à entrer tôt le matin – remplacer la réceptionniste, par exemple – afin de démontrer de manière concrète qu’on a changé quelque chose. »