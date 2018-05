Covoiturage par Facebook

Contrairement à ce que le titre laisse entendre, j’aime la plateforme de covoiturage AmigoExpress. Je m’en suis servi pour aller à Québec vendredi dernier dans la Honda Civic 2010 de Jacqueline moyennant 5$ pour le service et 20$ à la conductrice. Des milliers de Québécois se tournent pourtant vers les groupes privés Facebook gratuits administrés par des bénévoles.

Reculons en 1996. Dans le pittoresque petit bureau d’Allo Stop sur la rue Saint-Denis s’étalait un grand babillard plein de papiers épinglés indiquant les départs prévus et les noms des conducteurs et des passagers. Dix téléphones sonnaient en même temps. Les employés les plus stressés du monde couraient partout pour gribouiller les informations au crayon sur les fiches et prendre les appels.

Ça s’est simplifié grâce à la technologie. Allo Stop ayant fermé boutique, la compagnie rivale AmigoExpress, lancée en 2006, a pris la relève. Jacqueline m’a raconté avoir fait la transition d’un service à l’autre sans vraiment faire la différence. Son dossier d’évaluation Amigo indiquait une ponctualité et une politesse parfaites, ainsi qu’une conduite jugée sécuritaire. Elle partait à l’heure qui me convenait et se rendait à deux cents mètres de ma destination exacte. Merveilleux !

Préférer Facebook

Des jeunes de 25 ans et moins m’ont dit utiliser exclusivement des groupes Facebook pour leur voyagement. «Avec une heure de recherche, tu trouves quelqu’un pour aller dans une grande ville» me disait Priscilla. Ça exige une certaine souplesse autant pour le moment et le lieu du départ que pour le point d’arrivée, mais ça fait économiser le 5 $... ainsi que l’abonnement Amigo à 8$.

Le covoiturage dans Facebook, c’est déjà gros. Quelque 28 000 membres pour Covoiturage Québec/Montréal, 14 000 pour Covoiturage Montréal / Trois-Rivières, 8000 pour un groupe Trois-Rivières / Rimouski, 10 000 pour Covoiturage Gaspésie. Difficile de dénombrer les groupes existants. Il y en a plusieurs pour les mêmes villes. N’importe qui peut en lancer un.

Amis en commun

Deux amies, Léolane et Marie-Josée, m’ont confié avoir délaissé AmigoExpress après des mésaventures. L’une avec des conducteurs trop insistants à son goût dans leurs avances. L’autre avec un passager ne parlant ni français ni anglais et voulant débarquer ailleurs qu’à la destination prévue. Oui, mais... les évaluations ? Avec Amigo, on peut se plaindre, mal noter, choisir des options, etc. N’est-ce pas encore plus risqué avec un groupe privé Facebook plein d’inconnus? Leur réponse : non parce que l’on peut interroger les amis Facebook en commun et que l’on peut aussi jauger le profil personnel du conducteur/passager qui en dit souvent long sur sa mentalité.

J’ai interrogé l’administrateur du groupe Québec/Montréal. Deux modérateurs l’assistent, mais Patrick Gentes passe quand même près de 10 heures par semaine (bénévolement parce qu’il a la cause à cœur) à répondre aux plaintes, surtout de gens qui ne se présentent pas aux rendez-vous. M. Gentes «enquête» en communiquant avec les accusés et il bloque les fautifs. C’est lui qui décide, bref il est un peu comme Dieu... «Il existe aussi un groupe privé Facebook regroupant les administrateurs de groupes privés de covoiturage, m’explique-t-il. Nous échangeons des idées. On tient une liste noire pour éviter qu’un membre problématique banni d’un groupe essaie de joindre un autre.»

Pour ma part, j’ai calculé que, même au plein prix de 55$ plus taxes, l’autobus Orléans avec la petite table à déplier pour poser l’ordinateur, l’internet et la prise de courant me permettrait de travailler à cette chronique pendant deux heures et demi lors retour vers Montréal dimanche après-midi.