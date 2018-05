Des acteurs pour encourager Doug Ford au débat des chefs

Le Parti conservateur de l'Ontario s'est retrouvé dans l'embarras, mardi, après qu'il eut été révélé que des acteurs avaient été invités à encourager Doug Ford lors du débat des chefs organisé dans les studios de CityNews lundi soir.

Selon le parti, les acteurs, qui ont été payés 75 $ pour assister au débat en portant des chandails avec l'inscription «Team Ford», ont été embauchés par une candidate du parti, Meredith Cartright.

Une porte-parole du parti, Melissa Lantsman, a indiqué à différents médias que l'initiative de la candidate était une «erreur» et qu'elle ne se reproduira plus, d'autant plus que le parti attire des foules record de partisans lors de ses évènements, selon elle.

Le chef du parti, Doug Ford, s'est dit surpris d'apprendre que des acteurs l'avaient encouragé lors du débat. «On n'en a pas besoin. Je peux vous assurer que je vais appeler Meredith pour savoir ce qui s'est passé», a laissé entendre M. Ford en conférence de presse.

Les adversaires politiques de M. Ford, qui domine les sondages en vue du scrutin de juin, se sont amusés de la situation lundi. «Nous n'avons pas besoin de payer des gens pour venir nous appuyer. Nous avons un groupe de bénévoles fébriles qui travaillent pour notre campagne jour après jour», s'est notamment moquée la chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, Andrea Horwath.

L'élection provinciale a été officiellement lancée mardi en Ontario avec la dissolution de l'Assemblée législative. Les Ontariens seront appelés aux urnes le 7 juin.