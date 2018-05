Deux ministres oublient de déclarer des billets de bal reçus en cadeau

Questionnés par notre Bureau d’enquête, les cabinets de Carlos Leitao et Dominique Anglade ont assuré qu’ils se soumettraient au code d’éthique qui oblige à déclarer tout don, avantage ou marque d’hospitalité de plus de 200 $.

Trois autres ministres, Martin Coiteux, Marie Montpetit et David Heurtel, ont également reçu des billets pour ce bal. Mais contrairement à M. Leitao et à Mme Anglade, ils l’avaient déjà déclaré à la commissaire.