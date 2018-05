Étapes essentielles à la création d'une stratégie pour les retours d'articles achetés en ligne

Les questions les plus importantes à prendre en considération Les retours d’article peuvent révéler des occasions de croissance inconnues; ils peuvent aussi favoriser l’acquisition de clients, la fidélisation des acheteurs et les achats répétés. Étant donné que chaque entreprise est unique, il n’y a pas de stratégie universelle. Bien qu’il puisse être difficile pour une entreprise d’établir la bonne stratégie pour les retours, l’investissement en vaut la peine. POUR COMMENCER Au moment de décider quelle politique convient à votre entreprise, voici trois questions stratégiques à vous poser. Source : Société canadienne des postes, « 2016 Canadian Online Shopper Study », SCP 16-202, avril 2016

L’EXPÉRIENCE D’ACHAT

Avec quelle facilité pourra-t-on retourner un article?

Imaginez un nouvel acheteur qui, comme 33 % des acheteurs en ligne canadiens, veut voir votre politique de retour dès le début, puisque la facilité avec laquelle il peut retourner un article est un facteur déterminant de sa décision d’achat.

Dois-je offrir des options?

Oui. Que fait un client si une entreprise n’offre que les retours en magasin alors qu’aucun magasin ne se trouve près de chez lui? Que fait un client si une entreprise fournit seulement des étiquettes de retour sur un site Web alors qu’il n’a pas accès à une imprimante?

Dois-je interagir avec les acheteurs?

Pour accéder à une étiquette de retour, l’acheteur doit-il communiquer avec le Service à la clientèle ou se rendre sur un site Web? Quelle sera l’expérience client?

GESTION DES RETOURS

Que faut-il savoir?

Savoir quels articles sont retournés vous aidera à prendre des décisions éclairées : réintégrer les articles retournés dans vos stocks, les éliminer ou les diriger vers un autre site.

Quels renseignements vais-je recueillir?

Les interactions avec les acheteurs permettent de repérer des tendances, d’apporter des changements à votre stock ou aux renseignements sur les produits, de déclencher des rappels et même de faire un échange au lieu d’un retour.

Devrais-je avoir une procédure d’autorisation des retours?

Une telle procédure peut ajouter des étapes pour les acheteurs avant un retour. Cependant, elle vous aidera à encadrer le retour des articles.

Devrait-il y avoir plusieurs politiques de retour?

Vous pouvez créer des exceptions aux règles de retour et répartir les articles à différents emplacements ou selon différentes catégories (les articles endommagés et ceux faisant l’objet d’un rappel vont directement au fabricant, et les autres retournent dans vos stocks).

LE COÛT RÉEL DES RETOURS

Qui paie?

Les retours sans frais ne sont peut-être pas une stratégie réaliste pour une entreprise. Heureusement, il y a des façons de partager les coûts avec les clients. Voici trois options à considérer pour votre entreprise :

Légers frais de réapprovisionnement lors d’un remboursement au client.

Crédit applicable à un prochain achat (plutôt qu’un remboursement complet).

Tarif forfaitaire ou réduit pour l’expédition d’un article retourné.

Quels sont les coûts opérationnels?

Examinez aussi vos options de solutions de retour : solutions personnalisées, solutions clés en main, etc. Les solutions ci-dessous sont gratuites. Et surtout, choisissez un partenaire de livraison qui peut vous guider dans votre approche.

L’étiquette de retour comprise dans le colis : Incluez l’étiquette de retour dans le colis envoyé à l’acheteur. Il s’agit d’un moyen facile de retourner des articles, et vous offrirez ainsi à l’acheteur une expérience de retour pratique.

L’étiquette de retour envoyée sur demande : Le client communique avec l’entreprise pour obtenir une étiquette de retour, s’il y a lieu, ce qui permet à l’entreprise de se tenir au courant des articles retournés et de mieux encadrer les retours.

Pour en apprendre davantage au sujet de la conception d’une bonne stratégie de retours, téléchargez le guide.