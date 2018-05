Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour : Gala-bénéfice École nationale de l’humour

De nombreux humoristes notoires sauteront sur scène pour présenter des numéros inédits ce soir pour un gala-bénéfice visant à amasser des fonds pour le programme pédagogique de l’École nationale de l’humour. Les spectateurs pourront notamment voir Louis-José Houde, Martin Matte, Patrick Huard, François Bellefeuille, Rosalie Vaillancourt, Mehdi Bousaidan, Korine Côté, et Jay Du Temple, tous des diplômés de la fameuse école montréalaise qui fête ses 30 ans d’existence cette année. *Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

Je sors

Cinéma : Après la guerre

Ce drame italien raconte l’histoire d’un homme qui se voit hanté par son passé au cours duquel il a été accusé d’avoir pris part à des activités terroristes. Vingt-deux ans plus tard, sa fille de 16 ans et lui vivent en France, mais se voient obligées de fuir les autorités lorsque son pays natal demande son extradition à la suite d’un assassinat. *Sorti en salle le 4 mai

Musique : Sango

Le DJ et producteur américain Sango débarque à Montréal ce soir pour notamment présenter son deuxième album studio, In The Comfort Of, sortie le 16 mars dernier. Le musicien a sorti son premier opus complet, North, en 2013. L’artiste Lou Phelps et le duo composé de Marr Grey et Kaelin Ellis seront aussi du concert. *Ce soir à 21h au Théâtre Fairmount, 5240 avenue du Parc

Musique : Klô Pelgag

La chanteuse et compositrice Klô Pelgag donne un concert-bénéfice ce soir dans le cadre de la soirée d’ouverture du festival Vue sur la Relève qui met de l’avant des artistes émergents de plusieurs domaines artistiques. La programmation du festival compte entres autres sur Melody McKiver, Marie-Pier Meilleur et Laura Babin. *Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Musique : Loma

La formation pop Loma est de passage dans la métropole aujourd’hui dans le cadre d’une tournée en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe profitera du concert pour mettre de l’avant les 10 pistes de leur premier album éponyme sorti en février. Le trio composé d’Emily Cross, Jonathan Meiburg et Dan Duszynski sera accompagné par l’artiste américain Jess Williamson. *Ce soir à 20h30 à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Cinéma : Classe de maître avec André Turpin

Le directeur de la photographie, réalisateur et scénariste québécois André Turpin, notamment connu pour les films Un crabe dans la tête, Mommy et Incendies, donnera cet après-midi une classe de maître dans le cadre des activités du Kino Kabaret International de Montréal. Cet évènement avec l’un des plus intéressants cinéastes de la province est une bonne opportunité pour les amoureux de cinéma d’en apprendre un peu plus sur le septième art et ses artisans. *Aujourd’hui à 13h30 au Rialto Hall, 5723 avenue du Parc

Je reste

Livre : Suite Argentine

Ce roman de l’auteure Laure Bouvier, qui a sorti le livre Tanisi en 2012, raconte l’histoire d’Elise qui, après le décès de son conjoint, décide de partir pour l’Argentine à l’invitation de son amie. De là, la veuve se lancera dans une aventure introspective qui la ramènera à Montréal et la fera s’envoler pour New York où elle fera la rencontre d’artistes surprenants. *Sorti en librairie aujourd’hui

Film : Human Flow

Ce documentaire réalisé par l’artiste subversif chinois Ai Weiwei jette un regard aussi critique que poétique sur la crise des réfugiés actuelle. L’artiste dont la famille a dû s’exiler dans les confins désertiques de la Chine lors de la grande révolution culturelle prolétarienne part à la rencontre de nombreux réfugiés vivant pour le moment dans des campements de fortunes. *Sorti en DVD aujourd’hui

Album : Unreason In the Age of Madness de GrimSkunk

Le groupe punk-rock québécois GrimSkunk vient tout juste de sortir ce tout nouvel album, leur neuvième opus studio depuis la fondation du groupe il y a maintenant 30 ans. Le groupe culte montréalais sera notamment en concert le 20 mai prochain à Montréal dans le cadre de la huitième édition du Pouzza Fest. *Sorti le 27 avril