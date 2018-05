Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre : Abraham Lincoln va au théâtre

Cette pièce écrite par Larry Tremblay et mise en scène par Nicolas Guillemette a été créée par les finissants de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM. La production met en scène le dernier soir de la vie d’Abraham Lincoln qui a été assassiné au théâtre en 1865. Cependant, plutôt qu’un simple retour sur ce moment historique, les finissants déforment légèrement ce moment important en y injectant une bonne dose de théâtralité et touche d’absurdité en compagnie de Laurel et Hardy. *Ce soir à 20h au Studio-d'essai Claude-Gauvreau, 405 rue Sainte-Catherine Est

Je sors

Musique : Mad Caddies

Le groupe ska The Mad Caddies nous vient tout droit de Santa Barbara en Californie pour un concert organisé à quelques semaines de la sortie de leur prochain album, Punk Rocksteady, qui sera disponible dès le 15 juin. La formation originaire de l’Outaouais The Cardboard Crowns et l’artiste Mudie joueront avant le groupe américain. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Musique : Yonatan Gat

Le talentueux guitariste Yonatan Gat lancera avec sa musique jazz et psychédélique son plus récent album, Universalists, dans le cadre du Distorsion Psych Fest. Le groupe Teke Teke lancera du même coup son premier EP et l’artiste Thor Harris agira comme invité spécial pour cette soirée qui promet d’être haute en couleur. *Ce soir à 20h à l’Église du Mile-End, 5035 rue Saint-Dominique

Musique : Foisy

L’artiste montréalais Foisy lance son tout premier mini-album folk intitulé Chisasibi ce soir en compagnie de quelques invités spéciaux. Le musicien et chanteur sera accompagné de Vincent P. Ravary, Vickye Morin, Laurence Möller et Phil Girard pour ce concert qu’il donnera avec un groupe complet plutôt que seul à la guitare. *Ce soir à 20h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Exposition : Hard Edge World

L’artiste visuel basé à Montréal Marc Knowles présente une sélection de ses œuvres qui évoquent des univers abstraits rappelant l’imaginaire de certains auteurs de science-fiction. Le vernissage de l’exposition se déroulera ce soir dès 18h. Les œuvres seront exposées à la galerie Arts Visuels Émergents jusqu’au 30 mai prochain. *Ce soir à 18h à l’AVE, 910 rue Lenoir Espace B-105

Théâtre : Trahison

Cette pièce originalement écrite par l’influent auteur britannique Harold Pinter traduite ici par Maryse Warda et mise en scène par Frédéric Blanchette raconte l’histoire d’un couple et d’une séparation difficile. La production met en vedette la comédienne Julie Le Breton et les acteurs François Létourneau et Steve Laplante. *Ce soir à 19h30 au Théâtre du Rideau Vert, 4664 rue Saint-Denis

Je reste

Album : Hubert Proulx

Ce disque de dix chansons est le premier album du comédien maintenant devenu chanteur et musicien Hubert Proulx qui a notamment pu être vu dans les séries Unité 9 et L’Heure Bleue. L’artiste multidisciplinaire lancera le tout ce soir à l’Escogriffe dans le cadre d’une soirée en formule 5 à 7. *Sorti aujourd’hui

Livre : Les Retournants de Michel Moatti

Ce polar du romancier français Michel Moatti, notamment connu pour le thriller Retour à Whitechapel paru en 2013, suit deux déserteurs de l’armée française dont l’histoire va de mal en pis. Les deux ex-lieutenants trouvent dans la forêt un refuge habité par un vieil homme et sa fille, mais sont malgré tout traqués par « le Chien de sang », un homme envoyé pour trouver les déserteurs comme eux. Sorti en librairie le 30 avril

Série : Wild Wild Country

Cette série documentaire en six parties raconte l’histoire d’une controversée secte guidée par le gourou Bhagwan Shree Rajneesh qui s’est établi en Oregon dans les années 80. Les épisodes plongent tour à tour dans les méfaits d’une partie de ses dirigeants et la façon dont la communauté a affecté la région et ses habitants. *Sorti sur Netflix le 16 mars