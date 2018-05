Les bienfaits de l’échec

Paul Le Bas - 37e AVENUE

En Scandinavie comme aux États-Unis, l’échec est bien plus un signe d’audace que synonyme de raté honteux. Car plus qu’un coup dur porté à notre amour-propre, l’échec aurait ses bienfaits. En voici les principaux.

Il renforce la confiance

Dans une culture de la performance, nous oublions souvent que la réussite n’est pas un enchaînement continu de victoires, mais une succession d’échecs et de succès. Le fait de réaliser que les autres commettent aussi des erreurs et se relèvent donne (ou redonne) confiance en nos propres aptitudes à atteindre nos objectifs. « Comprendre que l’échec fait partie des risques du métier incite davantage de gens à se lancer en affaires », constate Marie-Ange Masson, conseillère principale en entrepreneuriat, Innovation, développement d’outils et transfert à HEC Montréal.

Il est une source d’apprentissage

L’échec marque une pause : il offre la possibilité d’effectuer un retour honnête et bienveillant sur soi et de créer l’occasion d’un face-à-face avec un désir profond, peut-être pas assez écouté jusqu’ici.

Il prévient les vrais naufrages

Connaître des échecs « utiles », ceux dont on apprend à tirer profit, ouvre la porte à l’amélioration. Dans une culture d’essais et erreurs, échouer permet d’analyser les raisons d’un insuccès et d’envisager des actions davantage porteuses. Marie-Ange Masson insiste sur la nécessité de « développer un "leadership de l’échec" par l’apprentissage et la résilience ».

L’échec est donc une école dont la première leçon consiste à ne pas confondre « notre valeur » et « nos erreurs » !