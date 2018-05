Des parents de jeunes décédés sur les routes du Québec l’an dernier sont atterrés par le nombre d’accidents mortels impliquant des conducteurs de 15 à 24 ans, qui a bondi, et demandent au gouvernement d’agir.

« Le message n’est pas entendu, c’est évident », soupire Hélène Charlebois, dont le fils, Clément Elieff, 18 ans, est décédé lors d’une course de rue à Saint-Esprit, dans Lanaudière, en février 2017.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé mardi une hausse de 63 % des décès chez les jeunes sur les routes du Québec en 2017, une statistique « préoccupante » pour l’organisme et le ministre des Transports, malgré une diminution du nombre d’accidentés global.

« À cet âge-là, ils ont la testostérone dans le tapis. Il faut qu’ils comprennent que la vie ce n’est pas un jeu vidéo, ce n’est pas [les films] Fast and Furious », lance-t-il.

Les deux adultes estiment que plus de publicité à la radio ou sur le bord des autoroutes aurait plus d’impact que des mesures restrictives.

« Ça va contre tout ce qu’on leur enseigne », regrette André Elieff, Il dit voir souvent des jeunes sentant le pot arriver aux formations qu’il donne en santé et sécurité.

La SAAQ et le ministère admettent aussi être inquiets des impacts potentiels de la légalisation du cannabis sur le bilan routier.

« Ça me fait énormément de peine de voir tous ces jeunes se tuer, il y a quelque chose à faire. C’est épouvantable, à cause de leur téléphone, ils ne regardent même plus la route », laisse tomber Jacques Hervieux, père de Gaël Hervieux, qui a perdu la vie après avoir heurté de plein fouet un camion-remorque sur la route 122 près de Victoriaville en juin 2017.