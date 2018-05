Québecor fait bondir ses profits et double son dividende trimestriel

Québecor a vu ses profits bondir au premier trimestre et a annoncé mardi que son dividende trimestriel sera doublé.

Le conglomérat médiatique versera donc 0,055 $ par action sur les actions de catégorie A et B le 18 juin prochain aux actionnaires inscrits le 24 mai.

L’entreprise québécoise a mentionné que cette hausse vise d’ici quatre ans à atteindre progressivement une cible représentant de 30% à 50% de ses flux monétaires libres annuels.

Ses profits ont connu une forte hausse de 52,8 millions $ pour s’établir à 56,7 millions $ au premier trimestre de 2018 (0,24 $ par action), contre seulement 3,9 millions $ (0,02 $ par action de base) à la même époque de 2017.

Des écarts favorables concernant le refinancement des dettes et la perte sur évaluation et conversion des instruments financiers, ainsi qu’une hausse de 35,5 millions $ du bénéfice d’exploitation ajusté expliquent en grande partie ces gains. Il faut cependant mentionner que le bénéfice net avait été particulièrement faible au premier trimestre de 2017 en comparaison aux années précédentes.

«Le secteur Télécommunications a été le vecteur principal de rentabilité pour Québecor au premier trimestre 2018, contribuant à la solide progression du bénéfice d'exploitation ajusté et du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation», a précisé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué.

«La croissance des résultats de Vidéotron provient une fois de plus de la contribution de ses produits et services à fort potentiel de croissance, dont la téléphonie mobile et l'accès internet», a-t-il ajouté.

Les revenus de Québecor ont connu une hausse modeste de 5,2 millions (0,5 %) pour les trois premiers mois de l’exercice de 2018 comparativement à celui de l’an dernier, pour atteindre à 1,01 milliard $.