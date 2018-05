Recherche d’emploi : ce qu’un « non » nous enseigne

Josiane Roulez - 37e AVENUE

Se voir refuser un emploi n’est pas toujours facile à accepter. Pourtant, un refus peut être notre meilleur guide sur le chemin de la réussite. Voici ce que chaque « non » peut vous enseigner.

Développer sa persévérance

Essuyer un refus permet souvent de prendre la mesure du défi à relever et d’exercer sa ténacité. Si les candidats se bousculent aux portes, que le processus de sélection est long et complexe et que les candidats retenus en entrevue sont bardés de diplômes et très expérimentés, c’est signe que la concurrence est rude. Le stade atteint dans le processus d’embauche donne aussi un indice de l’effort à consentir pour atteindre son but.

Avec un plan réaliste, on a beaucoup plus de chances d’atteindre son objectif et il devient plus facile de gérer ce revers. On devient capable de s’appuyer sur les refus pour aller plus loin, car ils font partie du jeu. Chaque emploi auquel on postule devient une occasion de s’exercer en situation réelle, de prendre le pouls de l’industrie et de recueillir de l’information pour se rapprocher de son but.

Améliorer sa performance

Un refus est souvent le signe qu’il faut peaufiner ses techniques de recherche d’emploi. Si vous n’arrivez pas à franchir le cap de l’entrevue ou que l’envoi de votre CV reste sans écho, il est peut-être temps de réviser vos stratégies. Vous pourriez par exemple tenter d’obtenir une rétroaction de l’employeur. Lorsqu’on comprend ce qui motive un refus, identifier des pistes pour se perfectionner devient plus facile.

Si l’employeur refuse de répondre ou demeure évasif, on peut aussi faire son bilan le plus objectivement possible par soi-même, avec l’aide d’un ami proche ou avec le soutien d’un spécialiste en emploi. On peut noter ses contacts et le résultat de nos démarches dans un tableau de suivi, afin d’y revenir plus tard ou de faire des recoupements.

Il arrive aussi que le manque à gagner soit si important qu’on doive reconsidérer notre objectif. Si l’on constate qu’on manque de formation, d’expérience ou de compétences, par exemple, il peut être nécessaire de viser une étape intermédiaire, comme un retour aux études ou un poste moins ambitieux où l’on peut acquérir de l’expérience pertinente.

Apprendre à lâcher prise

Subir plusieurs refus, ce n’est pas anormal. Toutefois, si on investit d’énormes efforts dans une recherche d’emploi qui n’aboutit pas, prudence !

Faire face à une succession de refus peut être très frustrant. Le risque est grand de perdre confiance en ses compétences ou de céder au découragement.

Des refus répétés peuvent en outre signifier qu’on poursuit un objectif irréaliste.

Dans ce cas, la plus belle victoire est souvent de lâcher prise.