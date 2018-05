Sept idées-cadeaux pour maman ou belle-maman

Dimanche prochain, on célèbre la fête des Mères, mais quoi lui offrir? Et si vous avez une belle-mère, les choses se corsent! D’abord, vous devez vous poser la question : quels sont ses goûts? Est-elle coquette, gourmande, toujours habillée comme une carte de mode ou est-elle plutôt sportive et casanière?

Peu importe ses préférences, j’ai noté pour vous sept idées-cadeaux pour tous les styles de mamans et tous les budgets, question de lui donner toute l’attention qu’elle mérite!

1. Pour la maman casanière : les pantoufles Baabuk

Connaissez-vous les pantoufles Baabuk? Cette société suisse s’installe au Québec et offre des chaussures, des bottes, des pantoufles et des sneakers en laine feutrée que l’on porte à l’intérieur comme à l’extérieur. Les Baabuk sont populaires grâce à leur confort et leur protection qui protègent du froid et de la chaleur. Bref, vos pieds sont isolés à la température parfaite. De plus, grâce à la texture de laine et de matières recyclés, les bactéries ne s’infiltrent pas dans les Baabuk et on évite les pieds odorants! * Plusieurs points de vente – Consulter le https://www.baabuk.ca à 99$

2. Pour la maman « beauty junky » : Ensemble Dans un Jardin

Impossible de se tromper en dénichant des produits naturels de beauté Dans un Jardin, à la fête des Mamans. D’un, ça sent terriblement bon! De deux, qui n’a pas besoin de gel de douche ou de lotion pour le corps ?! De trois, les ensembles cadeaux, pour soi ou pour la maison, font toujours plaisir. En boutique, les trousses Fleur blanche ou Fleur noire comprend une crème hydratante et un parfum pour seulement 21, 99$ * Dans toutes les boutiques Dans un Jardin à 21,99$

3. Pour la maman fashionista : Pretty Ballerinas et la nouvelle collection d’Olivia Palermo

Si vous voulez impressionner votre belle-mère fanatique de la mode, il vous faut découvrir la nouvelle collection printemps-été de Pretty Ballerinas en collaboration avec l’actrice newyorkaise « It girl » Olivia Palermo. Des accessoires aux chaussures de type ballerine, on a vraiment le goût de tout acheter! La vraie fashionista aimera les diverses ballerines offertes en couleurs vivantes, en imprimés de léopard et de zèbre, ou encore tissés de broderies de fleurs. *Disponible à la boutique Pretty Ballerinas jusqu’au 30 juin- 392 Avenue Victoria, Montréal – À partir de 199$

4. Pour la maman sportive : Le soutien-gorge Wacoal

Le soutien-gorge de sport est essentiel pour tous les types d’entraînements. C’est pourquoi la marque Wacoal a conçu des sports bra pour les femmes qui pratiquent la course, le yoga, le crossfit ou d’autres disciplines à haute intensité. Pour les mamans sportives munies d’une poitrine généreuse, il faut lui procurer le soutien-gorge sport galbé à maintien ferme adapté avec fermeture à glissière à l’avant pour un entraînement en toute sécurité. *Disponible dans les magasins La Baie à 84$

5. Pour la maman déco-design : Les articles de chez Casper

On connaît tous une maman qui adore le design intérieur. Toutefois, on ne connaît pas tous l’entreprise Casper spécialisée en literie, qui nous vient de San Francisco. Le Québec est tombé sur le charme de leurs oreillers haute gamme à la fois souple et ferme qui procure un confort absolu. De plus, leurs draps confectionnés à partir de coton californien ne peluche pas et devient plus doux, lavage après lavage. *Oreillers seulement disponibles dans les magasins Indigo et draps en ligne - https://casper.com/ca/fr/draps/

6. Pour la nouvelle maman : Bio-Oil contre les vergetures

Si votre meilleure amie deviendra maman ou qu’elle est devenue maman et qu’elle souhaite prévenir ou atténuer l’apparence de ses vergetures sur le ventre, les cuisses ou la poitrine, Bio-Oil est la solution miracle (formule avec vitamine A et E, huile de calendula, lavande, romarin et camomille) pour la peau! Depuis dix ans, cette huile pour la peau est aussi reconnue pour améliorer l’apparence d’un teint inégal, réduit l’apparence des rides et des ridules, hydrate les cheveux, les pieds et les ongles et améliore l’apparence des cicatrices. *Disponibles dans la plupart des pharmacies à 21,99$ pour le 125 ml et 29,99$ pour le 200 ml

7. Pour la maman bling-bling : nouvelle collection de bijoux

La femme d’affaires et comédienne Caroline Néron s’associe à la chaîne Pharmaprix pour le lancement d’une nouvelle collection exclusive de bijoux, au profit de différentes fondations pour la santé mentale des femmes. En effet, la dragonne a opté pour des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets de styles modernes tout en restant intemporels et tendances. Tous les modèles conviennent aux femmes de tous âges. *Disponibles dans tous les Pharmaprix entre 45$ et 125$