Les 6 gestes que vous faites sûrement à tous les jours et qui détruisent vos cheveux

On rêve (presque) toutes d’avoir une chevelure fournie et lustrée digne d’une pub de shampoing, mais certains gestes qu’on pose au quotidien viennent contrecarrer nos rêves de crinière de lionne.

Étonnement, certains gestes simples, qui semblent à première vue banals, peuvent affecter la santé et la constitution de nos cheveux, malheureusement pour le pire.

Pointes fourchues, frisottis, cheveux cassés à la racine sont quelques conséquences d’une routine de cheveux inadéquate.

Envie de savoir quels sont les gestes qui détruisent vos cheveux sans que vous le sachiez? Lisez ce qui suit !

1. Se brosser les cheveux lorsqu’ils sont mouillés (ou secs)

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 29 Avril 2018 à 1 :07 PDT

La brosse peut facilement briser vos cheveux près de la racine, vous laissant des petits cheveux fous sur le dessus de la tête. Les cheveux sont particulièrement vulnérables lors qu’ils sont mouillés, donc les brosser après la douche est hors de question.

Solution

Utiliser un peigne à dents larges pour démêler les cheveux mouillés, au besoin.

via amazon.ca

Peigne en bois The Body Shop, 7$, amazon.ca

Utiliser un shampoing spécifiquement conçu pour limiter les dommages causés par la brosse.

via amazon.ca

Shampoing Fusion Plex de Wella, 30$, en ligne et en salons

2. Se laver les cheveux trop souvent

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 8 Oct. 2015 à 9 :33 PDT

Vous êtes le genre de personne qui se savonne le fond de tête tous les jours? Le shampoing assèche le cheveu, le rendant plus friable et sensible aux éléments.

Solution

Utiliser un shampoing doux pour les cheveux et entre les lavages, un shampoing sec.

via amazon.ca

Shampoing sec Batiste, 9$, en ligne et en pharmacies

3. Se sécher les cheveux avec une serviette

Eh oui, des choses aussi simples que de se sécher les cheveux avec une serviette prévue à cet effet peuvent endommager vos cheveux.

Solution

On fait attention en se séchant les cheveux : pas question de se frotter vigoureusement la tignasse ici. Si on peut, utiliser un t-shirt en coton, avec une fibre beaucoup plus douce que la serviette en ratine.

via amazon.ca

Serviette en micro-fibres anti-frisottis Evolatree, 25$, amazon.ca

4. Attacher ses cheveux trop serrés

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 13 Sept. 2017 à 6 :00 PDT

Si on est une adepte invétérée de la queue de cheval, les cheveux risquent de se casser à cause de l’élastique serré.

Solution

Essayer d’utiliser un élastique en tissu ou en «fil de téléphone» qui fait moins de pression sur votre crinière.

via amazon.ca

Élastiques sans traces, 3$, amazon.ca

5. Utiliser des outils chauffants trop fréquemment

Une publication partagée par BELLAMI Hair® (@bellamihair) le 2 Mai 2018 à 9 :19 PDT

Vous le savez probablement, mais votre fer plat qui chauffe jusqu’à 400F ne fait rien de bon pour la santé de vos cheveux.

Solution

Utiliser un produit protecteur qui va limiter les dommages causés par le fer et surtout, essayer de donner un «break» à sa crinière au moins tous les deux jours.

via amazon.ca

Vaporisateur protecteur TRESemmé à la kératine, 5$, amazon.ca

6. Décolorer ses cheveux

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 16 Mars 2018 à 3 :49 PDT

Sans surprise, le «bleach» est l’un des ennemis jurés de nos cheveux. On aime notre crinière platine, mais on aime moins les dommages presque irréversibles que la décoloration entraîne.

Solution

Utiliser des masques hydratants aidera à améliorer la texture de vos cheveux. Des produits infusés de protéines pourront aussi aider à redonner vitalité à vos cheveux.

À LIRE AUSSI : 5 masques à cheveux qui fonctionnent vraiment pour les crinières endommagées

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!