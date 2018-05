GARCIA, André



À Blainville, le 30 avril 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé André Garcia, fils de Réjeanne Généreux et de feu Maurice-Louis Garcia.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse Carmen Bélanger Garcia, ses enfants Karine (Philippe) et Jean-Philippe (Vanessa), ses petits-enfants, Zack, Arnaud, Olivier, Eliott et Alexandra, ses belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 12 mai 2018 de 13h à 17h, une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.