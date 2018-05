LECLAIRE, Claire

(née Limoges)



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Claire Leclaire (née Limoges), survenu le 7 mai 2018, à l'âge de 98 ans et 3 mois.Elle était la fille de feu Florina Malo et de feu Joseph Limoges.Elle a été mariée en premières noces à Paul Lirette, le père de ses enfants, et en secondes noces à Léo Leclaire.Elle laisse derrière elle ses enfants, Marie Lise, Francine et Robert (Claudette) et Louis, qui l'a déjà précédée, (Chantal), ainsi que ses petits-enfants, Chantal, Annick (Yves) et Benoît (Élida), ses arrière-petits-enfants, Alexandra, Kelyane, Alexis et Liam ainsi que sa cousine, Janine Bisson Gascon.La famille accueillera parents et amis le samedi 12 mai de 13h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du complexe funéraireUn merci tout particulier au personnel médical de l'hôpital Santa-Cabrini qui a su lui prodiguer les meilleurs soins pour rendre sa souffrance moins pénible.Un grand merci à Kettly Oray, directrice des soins médicaux, pour sa grande humanité ainsi qu'au personnel infirmier et aux préposées du Pavillon Détente du Château Beaurivage de Montréal-Nord pour l'avoir accompagnée tout au long de son séjour.