VIGIER, Huguette (née Feyty)



Au Centre d'accueil Vaudreuil, le 5 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Huguette Feyty, épouse de feu M. André Vigier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Deborah) et Francine (Roger), ses petits-enfants Stéphanie, Dominique, Jesse et Laurence, ses six arrière-petits enfants, son frère Raymond (Pierrette), sa soeur Michèle (Pierre), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 11 mai 2018 à 13h, en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique). La famille recevra les condoléances dès midi.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com