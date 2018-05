LACROIX, Thérèse



À Ste-Thérèse, le 5 mai 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Thérèse Lacroix, épouse de feu monsieur François Hurtubise.Outre ses enfants Carl et Eric (Sandra), elle laisse dans le deuil ses trois soeurs Francine (Jean), Louise (feu François), Diane (feu Jacques), ses petits-enfants Alizé, Blanche, Dalie, Manoé, Alixe, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle vendredi 11 mai de 19h à 22h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Drapeau Deschambault.