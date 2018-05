SYLVESTRE, Roger



De Repentigny, originaire de Val d'Or (Abitibi), le 7 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, conjoint de Mme Dita Savoie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: France (Yves), Éric (Cathy) et Lee-Ann (Jocelyn), ses neuf petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8le dimanche 20 mai de 14h à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.