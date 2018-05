RENAUD, Claude



À Montréal, le mardi 1er mai 2018 est décédé, à l'âge de 79 ans, Claude Renaud, époux de Lise Paré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Carole Petit), Danielle (Stéphane Dufort) et Martine (feu Denis Garneau), ses petits-enfants Pierre-Alexandre, Catherine-Amélie, Marie-Christine, Jean-Philippe, Carolanne, Sandrine, sa soeur Monique (feu Jean Allard) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 11 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 12 mai dès 13h. Les funérailles seront célébrées le samedi 12 mai à 16h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation Épic de Montréal et l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.