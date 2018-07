BOUTHOT, André



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 3 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. André Bouthot, époux de feu Mme Lise Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Victoria), Réjean (Hiedi) et feu Sylvie (Philippe), ses petits-enfants Hayley (Keenan), Joshua, Emily, Dominique, Anne-Marie, Vanessa, Maxime et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Kane et Sarah, ses soeurs, son frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:ST-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le2018 de 13h à 16h. Une célébration d'Adieu aura lieu à 16h en la chapelle du salon.