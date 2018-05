LANDRY, Gertrude

(née Vigneault)



À Montréal, le 2 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gertrude Vigneault, épouse de feu M. René Landry.Née à Gros-Cap aux Îles-de-la-Madeleine, fille de feu Clorinthe et Alpide Vigneault et maman de feu Madeleine, elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Gerald Benskin) et Manon (Christian Gilbert); ses petites-filles Annie Rose et Marie.Elle laisse également dans le deuil son ami de coeur Rodrigue Bourdeau, sa soeur Marie-Claire (feu Jarvis Benoit), son frère Eugène (Marie Bourque), ses belles-soeurs Thérèse (feu Jérémie Vigneault), Bernice (feu Armand Vigneault), Yvette (feu Léoni Vigneault), son beau-frère Armand Miousse (feu Gladys Vigneault) ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier sincèrement les amis du club de l'Âge d'Or Madelinot de Verdun pour leur présence et pour avoir accompagné notre mère pendant ses derniers moments.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 1275 avenue Dollard à LaSallele vendredi 11 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 12 mai à compter de 10h. Les funérailles suivront à 13h30 à la paroisse Saint-Nazaire au 111 rue Bélanger à LaSalle.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 19 mai 2018 à 14h30 au cimetière Jardins Urgel Bourgie de Laval, 2500 avenue des Perron à Laval.