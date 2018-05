BEAUDOIN née BOUVIER

Olivette



Olivette Bouvier-Beaudoin, née le 11 mai 1933 à Saint-Nazaire-d'Acton, est décédée sereinement dans son sommeil, le matin du 3 mai 2018, des suites d'une longue maladie. Elle fut l'heureuse épouse de feu Michel Beaudoin.Elle laisse dans le deuil son fils adoré Félix et son épouse Miho ainsi que son cher petit-fils Yugo, aussi, ses soeurs tant aimées Stella, Suzanne, Lorraine et son époux Eugène, également ses belles-soeurs Thérèse, Gisèle, Carmen, ses neveux et nièces, ainsi que Isabelle, sa nièce dont elle a pris soin avec tendresse durant plusieurs années.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai 2018 de 10h30 à 12h45 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à12h45 en la chapelle du complexe.