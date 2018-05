BERNIER MARCOTTE, Suzanne



Notre chère Suzanne nous a quittés le 3 mai 2018, à l'âge de 85 ans. Elle fut l'épouse de feu Charles Marcotte en deuxièmes noces (décédé septembre 1999), et de feu Yvon Langelier en premières noces (décédé septembre 1966).Elle laisse dans le deuil son fils Normand Langelier (Isabelle), son petit-fils Frédéric, son frère Robert (Odette), ses neveux et nièces Robert Jr (Carole), Josée et Scott, ainsi que d'autres parent et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 12 mai 2018 de 10h à 12h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (cancer.ca).